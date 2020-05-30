Британские власти разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден заявил, что с понедельника, 1 июня, официально разрешается возобновить профессиональные спортивные соревнования в стране.

«В течение двух месяцев после того, как спортивные соревнования были прекращены, после нескольких недель дискуссий с медицинскими экспертами и профессиональными спортивными организациями, рад сообщить, что правительство опубликовало руководство, позволяющее возобновить мероприятия при закрытых трибунах. Теперь могу сказать это официально: футбол возвращается", — цитирует Даудена The Sun.

Министр отметил, что руководители спортивных организаций должны решить, когда возобновить соревнования. Дауден добавил, что с 1 июня британцы могут заниматься спортом в группе максимум из шести человек, соблюдая правила социального дистанцирования. Кроме того, треть матчей английской Премьер-лиги в этом сезоне в Британии покажут бесплатно.