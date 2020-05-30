Андре Онана: расизм — обычное явление, особенно когда «Аякс» играет на выезде

Голкипер «Аякса» Андре Онана заявил, что неоднократно испытывал на себе проявления расизма.

«Да, конечно, я видел расизм. Расизм — это обычное явление, особенно когда мы играем на выезде. Но, к счастью, я решил не зацикливаться на таких моментах. Это меня не сломает! Расизм — бедствие, он существует в футболе и пока не исчезает», — цитирует Онана Goal.

Ранее Онана заявлял, что на уровне клубного футбола темнокожим голкиперам не доверяют.

24-летний Андре Онана выступает за «Аякс» с 2015 года. Вратарь — воспитанник камерунской академии Самюэля Это'о. В 2010 году он попал в систему «Барселоны», за основную команду каталонского клуба не играл. В составе «Аякса» Онана стал чемпионом Нидерландов, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также выходил в финал Лиги Европы и полуфинал Лиги чемпионов.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов, прерванном из-за пандемии коронавируса, Онана провёл 24 матча, в 8 из которых не пропустил ни одного мяча.