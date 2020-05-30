Манчини: а что я могу сказать о Балотелли?
Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини поделился мнением о ситуации с форвардом «Брешии» Марио Балотелли, которого отстранили от тренировок. 55-летний специалист работал с итальянцем в миланском «Интере» и «Манчестер Сити».
«А что я могу сказать о Марио? Просто надеюсь, что он вернётся к тренировкам», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.
На этой неделе президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что по окончании сезона-2019/2020 Балотелли, скорее всего, покинет клуб. Управленец сказал, что верил в форварда, но потом разочаровался в нём.
Марио перешёл в «Брешию» на правах свободного агента минувшим летом. В нынешней кампании 29-летний форвард забил 5 мячей в 19 матчах итальянской Серии А.
Фигу: я страдал в «Интере». Манчини унижал меня
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