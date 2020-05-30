Манчини: а что я могу сказать о Балотелли?

Главный тренер национальной команды Италии Роберто Манчини поделился мнением о ситуации с форвардом «Брешии» Марио Балотелли, которого отстранили от тренировок. 55-летний специалист работал с итальянцем в миланском «Интере» и «Манчестер Сити».

«А что я могу сказать о Марио? Просто надеюсь, что он вернётся к тренировкам», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

На этой неделе президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что по окончании сезона-2019/2020 Балотелли, скорее всего, покинет клуб. Управленец сказал, что верил в форварда, но потом разочаровался в нём.

Марио перешёл в «Брешию» на правах свободного агента минувшим летом. В нынешней кампании 29-летний форвард забил 5 мячей в 19 матчах итальянской Серии А.