Экс-игрок «Ливерпуля»: Мане и Салах согласятся уйти, если им предложат £ 1 млн в неделю

Знаменитый полузащитник «Ливерпуля» Джон Барнс поделился своим мнением о слухах касательно возможного ухода из клуба нападающих Садио Мане и Мохамеда Салаха.

«Все продают своих игроков. Таковы реалии современного футбола. Например, «Барселона» была вынуждена расстаться с Неймаром. Сейчас футболистов привлекает зарплата. Любой игрок, даже Мане или Салах, согласится на трансфер, если ему предложат £ 1 млн (€ 1,1 млн. Прим. «Чемпионата») в неделю. Статус и качество команды не имеют значения.

«Ливерпуль» покинули так много фантастических футболистов — Фернандо Торрес, Луис Суарес, Филиппе Коутиньо. Здорово, что команда набрала мощь благодаря результатам на поле, но в конечном итоге игроки приходят и уходят. Я всегда рекомендую болельщикам поддерживать клуб, а не отдельных футболистов», — приводит слова Барнса WION.