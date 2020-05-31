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«Поехал к девочкам, соскучился». Дмитрий Тарасов вернулся в Москву ради одного выходного

«Поехал к девочкам, соскучился». Дмитрий Тарасов вернулся в Москву ради одного выходного
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов сообщил, что решил провести выходной в Москве с семьёй.

«Казань — Москва. Отработал свой цикл, один день выходной. Поехал на своей машине домой, к девочкам. Соскучился», — написал Тарасов в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Чемпионат России должен возобновиться 21 июня. После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). Помимо них, в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36).

«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. 33-летний хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу, после чего приступил к восстановлению.

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