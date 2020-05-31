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Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги, отдав 18 результативных передач в 29 турах

Томас Мюллер установил рекорд Бундеслиги, отдав 18 результативных передач в 29 турах
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер в домашнем матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Фортуной» из Дюссельдорфа (5:0) стал автором голевого паса. 30-летний футболист ассистировал форварду Роберту Левандовскому.

Для Мюллера эта результативная передача стала уже 18-й в чемпионате Германии в нынешнем сезоне. Как сообщает OptaFranz на своей странице в «Твиттере», немец установил рекорд турнира по количеству ассистов в первых 29 турах (учитываются показатели с кампании-2004/2005, когда лига начала вести детальную статистику).

Мюллер является воспитанником «Баварии». За основную команду мюнхенского клуба нападающий дебютировал в 2008 году. В апреле футболист продлил контракт с действующими чемпионами Бундеслиги до 30 июня 2023 года.

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