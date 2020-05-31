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Лукас Эрнандес получил травму приводящей мышцы бедра

Лукас Эрнандес получил травму приводящей мышцы бедра
Футбол / Германия 0

Французский защитник «Баварии» Лукас Эрнандес получил травму приводящей мышцы бедра в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги с «Фортуной» (5:0).

Эрнандеса вынужденно заменили в перерыве игры при счёте 3:0. Вместо него на поле вышел хавбек Микаэль Кюизанс, а полузащитник Йозуа Киммих опустился в защиту. «У Лукаса возникли проблемы с приводящей мышцей бедра, мы не хотели рисковать», – приводит пресс-служба «Баварии» слова главного тренера Ханса-Дитера Флика.

Напомним, минувшим летом Эрнандес перебрался в «Баварию» из «Атлетико» за € 80 млн. На тот момент он стал вторым самым дорогостоящим защитником в истории футбола после Вирджила ван Дейка. В текущем сезоне защитник провел 17 поединков в футболке «Баварии». Из-за травм он пропустил 20 матчей.

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