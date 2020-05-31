«Барселона» переключится на Руиса в случае провала трансфера Пьянича

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Если каталонцы не смогут подписать летом хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича, то клуб переключится на Руиса.

Ранее ряд зарубежных СМИ сообщили, что Артур Мело, которого планировали включить в сделку по трансферу хавбека Миралема Пьянича, отказался переходить в «Ювентус». Миралем Пьянич стал игроком туринского «Ювентуса» в 2016 году, перейдя из «Ромы». В Серии А сезона-2019/2020 сыграл 22 матча и также забил три гола.

В феврале сообщалось, что 24-летний Руис стал приоритетной целью «Барселоны». Руис является воспитанником «Бетиса», в составе которого дебютировал в 2014 году, а за «Наполи» выступает с 2018 года. В нынешнем сезоне испанский полузащитник провёл 22 матча в чемпионате Италии, забил 2 гол, отдал 2 результативные передачи.