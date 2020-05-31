Жиру: в финале Лиги Европы хотел показать «Арсеналу», что мои лучшие годы ещё не прошли

Нападающий «Челси» Оливье Жиру вспомнил о прошлогоднем финале Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», за который он выступал с 2012 по 2018 год. Синие одержали победу со счётом 4:1.

«Финал против «Арсенала» был явно особенным моментом для меня с эмоциональной точки зрения. Когда я увидел, что мы встретимся в финале с «Арсеналом», понял, что это будет особенная для меня игра.

Кроме того, это было спустя год после моего ухода из клуба. У меня там осталось довольно много друзей, людей, которые работают в инфраструктуре клуба. Это было для меня дополнительной мотивацией, и я знал, что это будет матч с высоким давлением.

Это был особенный момент, но он стал для меня дополнительной мотивацией, потому что я хотел показать им, что во мне всё ещё есть энергия, и мои лучшие годы ещё не прошли», — приводит слова француза пресс-служба «Челси» на официальном сайте клуба.