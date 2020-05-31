Квартиру Рияда Мареза обокрали на € 555 тыс.

Дом нападающего «Манчестер Сити» Рияда Мареза был ограблен, сообщает The Sun.

По данным источника, в общей сложности убытки игрока составили более € 555 тыс. В частности, у игрока похитили часы Richard Mille стоимостью более € 255 тыс., Rolex Daytona за € 44 тыс. и Rolex Day Date стоимостью € 39 тыс.

Также у Мареза украли наличные на сумму более € 61 тыс., браслеты Cartier и футбольные майки на сумму более € 166 тыс.

Сообщается, игрока не было дома, когда грабители проникли в его квартиру в центре Манчестера.

Марез перешёл в «Манчестер Сити» летом 2018 года из «Лестер Сити». Сумма трансфера составила € 67,8 млн. В нынешнем сезоне 29-летний алжирский форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Англии (в 15 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли был ограблен в собственном доме.