ФИФА предупредила, что футбол будет другим до изобретения вакцины от коронавируса

В ФИФА предупредили, что строгие санитарные нормы в футболе будут действовать до того момента, пока не будет изобретена вакцина от коронавируса, сообщает The Independent.
В документе, который был направлен федерациям стран, говорится, что защита здоровья и благополучия каждого человека во всём мире по-прежнему имеет первостепенное значение для ФИФА. Важно продолжать пропагандировать следующие меры: усиление гигиены, физическое дистанцирование, выбор здорового образа жизни, правильное питание и избегание ненужных поездок. До изобретения вакцины футбол будет совершенно другим. Важным руководящим принципом является то, что возобновление футбольной деятельности не должно ставить под угрозу здоровье людей или общества.
Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 6 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 368 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,5 млн.
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