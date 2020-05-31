«Ювентус» попросил «Барселону» включить Фати в сделку по Пьяничу

«Ювентус» попросил «Барселону» включить Ансу Фати в сделку по переходу Миралема Пьянича, сообщает Goal.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Фати провёл за «Барселону» 16 матчей, забив 4 гола и сделав одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Фати попал в список шести неприкосновенных игроков. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2022 года.
Напомним, Фати является вторым самым молодым игроком в истории «Барселоны», сыгравшим в официальном матче. Рекорд принадлежит Висенте Мартинесу. Вингер стал также первым футболистом, родившимся в XXI веке, который сыграл за основную команду сине-гранатовых.
Миралем Пьянич стал игроком туринского «Ювентуса» в 2016 году, перейдя из «Ромы». В Серии А сезона-2019/2020 сыграл 22 матча и также забил три гола.
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