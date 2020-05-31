Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив»: мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему спасибо

«Локомотив»: мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему спасибо
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» в «Твиттере» поблагодарил Юрия Сёмина в последний день его работы в клубе.

«Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера «Локомотива».

Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!

Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему спасибо, Палыч», — сказано в сообщении.

Пост доступен в "твиттере" ФК «Локомотив».

Напомним, «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинет должность наставника «железнодорожников» сегодня, 31 мая.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.

Б. Игнатьев: Сёмин будет работать дальше, разговоров о завершении карьеры точно нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020