«Локомотив»: мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему спасибо

Московский «Локомотив» в «Твиттере» поблагодарил Юрия Сёмина в последний день его работы в клубе.

«Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера «Локомотива».



Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!



Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему спасибо, Палыч», — сказано в сообщении.

Пост доступен в "твиттере" ФК «Локомотив».

Напомним, «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинет должность наставника «железнодорожников» сегодня, 31 мая.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.