«Локомотив»: мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему спасибо

Московский «Локомотив» в «Твиттере» поблагодарил Юрия Сёмина в последний день его работы в клубе.
«Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера «Локомотива».
Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!
Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему спасибо, Палыч», — сказано в сообщении.
Пост доступен в "твиттере" ФК «Локомотив».
Напомним, «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинет должность наставника «железнодорожников» сегодня, 31 мая.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
- 31 мая 2020
-
09:20
-
09:14
-
08:30
-
06:29
-
05:51
-
04:47
-
04:19
-
03:45
-
03:28
-
03:06
-
02:38
-
02:02
-
01:39
-
00:58
-
00:51
-
00:43
-
00:35
-
00:27
-
00:16
-
00:10
-
00:02
- 30 мая 2020
-
23:41
-
23:19
-
23:03
-
22:51
-
22:28
-
22:24
-
21:58
-
21:54
-
21:42
-
21:38
-
21:20
-
21:14
-
20:56
-
20:46