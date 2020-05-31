В Чемпионшипе выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте опубликовала результаты последнего тестирования на коронавирус в Чемпионшипе.



В последних тестах, которые прошли 28 и 29 мая, приняли участие 1058 футболистов и сотрудников из 24 клубов Чемпионшипа. Сообщается, что результаты тестов 10 человек оказались положительными. Инфицированные игроки и сотрудники команд будут отправлены на самоизоляцию в соответствии с рекомендациями лиги, после чего пройдут повторное тестирование.



Напомним, что во время первого раунда тестирования было выявлено семь случаев заражения коронавирусной инфекцией в Чемпионшипе. Всего тестирование прошли 135 футболистов и представителей клубов.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены многие спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По информации на 31 мая, коронавирусом заразилось более 6,1 млн человек. От него скончалось более 370 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,7 млн человек.