Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» остановил выплату компенсаций владельцам сезонных абонементов

«Рубин» остановил выплату компенсаций владельцам сезонных абонементов
Футбол / РПЛ 0

Казанский «Рубин» остановил процедуру выплат компенсаций владельцам абонементов, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

«Уважаемые владельцы абонементов!

В данный момент ведётся активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России.

В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена», — сказано в сообщении.

Пост доступен в "твиттере" ФК «Рубин».

Напомним, сезон Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. Роспотребнадзор разрешил частичный допуск зрителей на трибуны.

«Рубин», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020