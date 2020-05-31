«Рубин» остановил выплату компенсаций владельцам сезонных абонементов

Казанский «Рубин» остановил процедуру выплат компенсаций владельцам абонементов, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

«Уважаемые владельцы абонементов!



В данный момент ведётся активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России.



В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена», — сказано в сообщении.

Пост доступен в "твиттере" ФК «Рубин».

Напомним, сезон Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. Роспотребнадзор разрешил частичный допуск зрителей на трибуны.

«Рубин», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).