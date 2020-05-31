«Рубин» остановил выплату компенсаций владельцам сезонных абонементов
Казанский «Рубин» остановил процедуру выплат компенсаций владельцам абонементов, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
«Уважаемые владельцы абонементов!
В данный момент ведётся активное обсуждение возможности возвращения зрителей на трибуны во время матчей чемпионата России.
В связи с этим процедура выдачи компенсации за оставшуюся часть сезона остановлена», — сказано в сообщении.
Пост доступен в "твиттере" ФК «Рубин».
Напомним, сезон Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте и возобновится 21 июня. Роспотребнадзор разрешил частичный допуск зрителей на трибуны.
«Рубин», набрав 23 очка в 22 матчах, занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, которую возглавляет петербургский «Зенит» (50).
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