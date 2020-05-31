«Локомотив» предложил болельщикам написать письмо Юрию Сёмину

«Локомотив» обратился к болельщикам и предложил написать письмо Юрию Сёмину, который сегодня, 31 мая, проводит последний день в качестве главного тренера московского клуба.



«Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли вы в последний раз говорили им о своих чувствах? Мы уверены, вам есть что сказать и Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru – он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Локомотива» в «Твиттере».



Напомним, контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая и руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Новым наставником московского клуба с 1 июня станет сербский специалист Марко Николич.

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