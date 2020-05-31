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Косолапов: Филатов и Сёмин объединились, и «Локо» поднялся в элиту российского футбола

Косолапов: Филатов и Сёмин объединились, и «Локо» поднялся в элиту российского футбола
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Локомотива» Алексей Косолапов рассказал о роли Юрия Сёмина в возрождении московского клуба.

«С Палычем связано, можно сказать, возрождение клуба после того, что происходило до его прихода. Два гиганта – Валерий Филатов и Юрий Сёмин – объединились, и «Локомотив» поднялся в элиту российского футбола, стал достойным конкурентом тогдашним грандам.

Вспоминать об этом одно удовольствие. Сделали тогда такую команду, которая принесла «Локомотиву» первые за 35 лет медали, а затем и Кубок России. Собрали очень хороший коллектив, ребята подобрались – как семья. И на поле, и за пределами… Было взаимное доверие, уважение — это ключевое. В общем, спасибо «Локомотиву», Сёмину и Филатову за путёвку в жизнь», — приводит слова Косолапова официальный сайт «Локомотива».

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