Экс-тренер вратарей «Локомотива» и «Ростова» будет работать с Кучуком в минском «Динамо»
Минское «Динамо» в «Твиттере» объявило о назначении Евгения Иванова на пост тренера вратарей.
Иванов работал в таких клубах, как молдавские «Шериф», «Бешикташ», «Дачия», российские «Локомотив», «Кубань», «Ростов» и украинские «Сталь» и «Рух». Специалист работал в штабе Леонида Кучука, ныне главного тренера минского клуба, во всех командах начиная с 2013 года.
Кучук возглавил клуб в апреле. Специалист ранее тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», каменскую «Сталь», «Ростов».
Минское «Динамо», набрав 13 очков в 11 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси, которую возглавляет БАТЭ (22).
- 31 мая 2020
-
12:29
-
12:15
-
11:58
-
11:34
-
11:08
-
10:59
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:18
-
09:54
-
09:40
-
09:36
-
09:20
-
09:14
-
08:30
-
06:29
-
05:51
-
04:47
-
04:19
-
03:45
-
03:28
-
03:06
-
02:38
-
02:02
-
01:39
-
00:58
-
00:51
-
00:43
-
00:35
-
00:27
-
00:16
-
00:10
-
00:02
- 30 мая 2020
-
23:41
Партнерский контент