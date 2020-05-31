Экс-тренер вратарей «Локомотива» и «Ростова» будет работать с Кучуком в минском «Динамо»

Минское «Динамо» в «Твиттере» объявило о назначении Евгения Иванова на пост тренера вратарей.

Иванов работал в таких клубах, как молдавские «Шериф», «Бешикташ», «Дачия», российские «Локомотив», «Кубань», «Ростов» и украинские «Сталь» и «Рух». Специалист работал в штабе Леонида Кучука, ныне главного тренера минского клуба, во всех командах начиная с 2013 года.

Кучук возглавил клуб в апреле. Специалист ранее тренировал «Динамо-93», «Молодечно», «Шериф», белгородский «Салют», киевский «Арсенал», «Кубань», московский «Локомотив», каменскую «Сталь», «Ростов».

Минское «Динамо», набрав 13 очков в 11 матчах, занимает 11-е место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси, которую возглавляет БАТЭ (22).