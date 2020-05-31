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Быстров: было тяжело, когда пришлось повесить бутсы на гвоздь. Сейчас спасает хоккей

Быстров: было тяжело, когда пришлось повесить бутсы на гвоздь. Сейчас спасает хоккей
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака», а ныне тренер юношеской сборной России Владимир Быстров рассказал об увлечении хоккеем.

«Было тяжело, когда пришлось повесить бутсы на гвоздь после того, как всю жизнь играл. Хорошо, что сейчас спасает хоккей. Но иногда выхожу на поле. Правда, потом приходится очень тяжело. После тренировки всё болит целую неделю, два дня с кровати не встать — дают о себе знать старые травмы. В хоккее таких проблем не испытываю. Единственное, к чему надо было привыкнуть, так это к конькам.

С каждым разом прибавляю, и становится всё интереснее. Раньше не умел ездить спиной, сейчас уже уверенно это делаю, научился разворачиваться. Есть, конечно, какие-то недочёты, что естественно: тяжеловато начинать кататься в 35 лет. Но если есть желание, всё можно наверстать. Главное — ноги не болят. Единственное, возникают неприятные ощущения, когда шайба больно попадает в какую-нибудь часть тела. Всё остальное в удовольствие, в радость», — приводит слова Быстрова официальный сайт КХЛ.

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