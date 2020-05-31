Саньоль: Зане совершенно не подходит «Баварии»

Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Вилли Саньоль прокомментировал возможный переход нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане в мюнхенский клуб.
«Зане совершенно не подходит „Баварии“ с точки зрения его характера. Он непоследователен и замкнут в рамках своей формы. На мой взгляд, он абсолютно не подходит мюнхенцам. У Зане было много проблем в „Манчестер Сити“ и сборной Германии. Мы говорим о возможной покупке за € 80 млн. В таком случае предпочёл бы накинуть ещё € 20 млн и приобрести Кая Хаверца», — приводит слова Саньоля RMC.
Ранее сообщалось, что Зане хочет перейти в «Баварию» и готов пойти на уступки ради осуществления сделки. 24-летний игрок выразил готовность снизить требования по зарплате на 30%, чтобы трансфер состоялся. Этот шаг связан с влиянием паузы из-за коронавируса на футбольный рынок.
- 31 мая 2020
-
13:58
-
13:49
-
13:30
-
13:06
-
12:59
-
12:43
-
12:33
-
12:29
-
12:15
-
11:58
-
11:34
-
11:08
-
10:59
-
10:56
-
10:46
-
10:26
-
10:18
-
09:54
-
09:40
-
09:36
-
09:20
-
09:14
-
08:30
-
06:29
-
05:51
-
04:47
-
04:19
-
03:45
-
03:28
-
03:06
-
02:38
-
02:02
-
01:39
-
00:58
-
00:51