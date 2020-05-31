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Саньоль: Зане совершенно не подходит «Баварии»

Саньоль: Зане совершенно не подходит «Баварии»
Футбол / Германия 0

Бывший защитник «Баварии» и сборной Франции Вилли Саньоль прокомментировал возможный переход нападающего «Манчестер Сити» Лероя Зане в мюнхенский клуб.

«Зане совершенно не подходит „Баварии“ с точки зрения его характера. Он непоследователен и замкнут в рамках своей формы. На мой взгляд, он абсолютно не подходит мюнхенцам. У Зане было много проблем в „Манчестер Сити“ и сборной Германии. Мы говорим о возможной покупке за € 80 млн. В таком случае предпочёл бы накинуть ещё € 20 млн и приобрести Кая Хаверца», — приводит слова Саньоля RMC.

Ранее сообщалось, что Зане хочет перейти в «Баварию» и готов пойти на уступки ради осуществления сделки. 24-летний игрок выразил готовность снизить требования по зарплате на 30%, чтобы трансфер состоялся. Этот шаг связан с влиянием паузы из-за коронавируса на футбольный рынок.

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