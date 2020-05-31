«Интер» продлит контракт со спортивным директором Аузилио

Миланский «Интер» продлит контракт со спортивным директором Пьеро Аузилио, сообщает FC Inter News.

Контракт Аузилио с «нерадзурри» действителен до 30 июня. По данным источника, Аузилио останется в миланском клубе до 2022 года вместе с его помощником, Дарио Бачином. Сообщается, что у функционера хорошие отношения с генеральным директором «Интера» Джузеппе Мароттой и главным тренером Антонио Конте, чьи контракты истекают летом 2022 года.

Аузилио работает в структуре миланского клуба с 1998 года, на пост спортивного директора функционер был назначен в 2014-м.

«Интер», набрав 54 очка в 25 матчах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет туринский «Ювентус» (63).