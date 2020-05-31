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«Рубин» объявил об уходе Александра Ташаева из клуба

«Рубин» объявил об уходе Александра Ташаева из клуба
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Александр Ташаев покидает «Рубин» в связи с истечением срока аренды, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

«Рубин» благодарит Александра за время, проведённое в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

Ташаев перешёл в «Рубин» летом 2019 года из московского «Спартака» на правах аренды. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги (три — за «Спартак», семь — в составе «Рубина») и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с красно-белыми действует до лета 2022 года.

Напомним, сезон в чемпионате России приостановлен из-за пандемии коронавируса. Российская Премьер-Лига возобновится 21 июня.

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