«Падерборн» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 31 мая, состоится матч «Падерборн 07» – «Боруссия» Д. Встреча 29-го тура немецкой Бундеслиги пройдёт в Падерборне на стадионе «Бентелер-Арена — Энерджитим-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Чемпионат Германии, как практически все соревнования в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. В мае турнир первым среди ведущих европейских лиг был возобновлён.



После 28 туров дортмундская «Боруссия», набрав 53 очка, занимает 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Падерборн» (19) — на последнем, 18-м месте. Лидером соревнований является мюнхенская «Бавария», в 29 матчах набравшая 67 очков.



Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2019/2020