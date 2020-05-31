«Спасибо, Палыч!» «Локомотив» разместил ролик на фасаде здания у стадиона

Московский «Локомотив» поблагодарил главного тренера команды Юрия Сёмина, у которого сегодня, 31 мая, истекает контракт с клубом. На фасаде высотного здания вблизи стадиона «РЖД Арена» можно увидеть 30-секундный ролик с фотографиями Сёмина с трофеями и хештег «Спасибо, Палыч».

Напомним, контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая, руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение. Новым наставником московского клуба с 1 июня станет сербский специалист Марко Николич.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.