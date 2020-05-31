Игнашевич против Аленичева. Выбираем лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.



Ранее в 1/8 финала баттла вышли голы Александра Павленко, Олега Блохина, Сергея Шавло, Алана Дзагоева, Сергея Семака и Александра Рязанцева. В седьмой паре 1/16 финала оказались Сергей Игнашевич («Локомотив») — гол в ворота «Тироля» в матче Лиги чемпионов сезона-2001/2002 (7 августа 2001 года) и Дмитрий Аленичев («Спартак») — гол в ворота «Интера» в матче Кубке УЕФА сезона-1997/1998 (31 марта 1998 года). Дуэль уже началась.

Посмотреть видео голов, а также проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».