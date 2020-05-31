Эсекьель Гарай: люди в «Валенсии» пытаются дискредитировать меня

Аргентинский защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай опроверг информацию об отказе продлевать контракт с испанским клубом.



Сообщалось, что «Валенсия» предложила Гараю соглашение с зарплатой в размере € 2,7 млн в год. Однако игрок отклонил предложение и покинет клуб в статусе свободного агента.



«Очень жаль, что приходится прибегать к подобным методам. Но против меня ведётся клеветническая кампания. Конечно, было бы легче, чтобы мои адвокаты выступили с заявлением, но я решил обратиться лично. Под „кампанией“ имею в виду людей, находящихся в клубе, которые пытаются дискредитировать меня как профессионала и человека», — приводит слова Гарая Marca.

Гарай перешёл в «Валенсию» летом 2016 года из «Зенита». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.