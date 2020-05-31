«Наполи» не хочет отпускать Милика в «Ювентус» и готов сделать скидку клубам из Англии

«Наполи» не хочет продавать польского нападающего Аркадиуша Милика в «Ювентус», сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.

По данным источника, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис не хочет, чтобы соперник усилил состав, и сделает всё, чтобы переход Милика в стан «старой синьоры» не состоялся. Сообщается, что ради этого Де Лаурентис готов уступить в цене английским клубам, которые интересовались игроком. Среди них «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. В нынешнем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 16 матчей в итальянской Серии А и забил 9 мячей. «Наполи» набрал 39 очков в 26 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, которую возглавляет «Ювентус» (63).