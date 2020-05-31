«Пусть говорит Кикнадзе». Сёмин отказался комментировать последний день контракта с «Локо»
Юрий Сёмин отказался комментировать последний день контракта с «Локомотивом». Напомним, сегодня, 31 мая, специалист проводит последний день в качестве главного тренера «железнодорожников».
«Последний день контракта не комментирую. Всё к Василию Александровичу, пусть он говорит, он должен это делать. Видел ли я, как со мной прощаются? Нет, всё к Кикнадзе», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009 по 2010 год. Под руководством Сёмина московский «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.
«Локомотив»: мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему спасибо
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