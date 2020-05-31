Пайет — об отказе идти на сокращение зарплаты: я не только футболист, но и глава семьи
Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет объяснил, почему отказался пойти на сокращение зарплаты в клубе в период пандемии коронавируса.
«Каждый высказался по этому поводу. Моя позиция ясна и очевидна. Я не только футболист, но и глава семьи. Как и у всех, у меня есть значительные финансовые обязательства, которые я должен выполнять. Моя задача — защищать свои интересы и интересы семьи, не подвергая клуб опасности, ведь все знают, насколько я предан «Марселю», — приводит слова Пайета Get French Football News со ссылкой на Journal de l’ile de La Reunion.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон в чемпионате Франции был завершён досрочно. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен».
Андре Виллаш-Боаш принял решение остаться в «Марселе»
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