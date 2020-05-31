Сауль объявил об уходе из «Атлетико»

25-летний полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес объявил в "Твиттере" о переходе в другой клуб.

«Новый клуб. Объявлю через три дня», — написал Сауль.

Сауль — воспитанник «Атлетико». За основную команду футболист выступает с июля 2013 года. Контракт игрока с мадридским клубом действителен до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Сауля в € 72 млн.

В нынешнем сезоне хавбек провёл 37 матчей во всех турнирах, стал автором 3 забитых мячей и заработал 9 жёлтых карточек.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Испании был приостановлен в марте. Испанские клубы приступили к тренировкам и готовятся к возобновлению сезона, запланированного на июнь.

«Атлетико», в 27 матчах набрав 45 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, которую возглавляет «Барселона» (58).