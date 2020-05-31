«Локомотив» опубликовал обращение Баринова к Сёмину

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. Видео опубликовано в официальном «Твиттере» московского клуба.

«Юрий Палыч! Спасибо вам за всё! Благодаря вам я стал игроком основной команды „Локомотива“ и начал попадать в сборную России. Желаю вам крепкого здоровья и успешной тренерской карьеры! Надеюсь, мы ещё с вами встретимся», — сказал Баринов.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, сегодня, 31 мая, специалист проводит последний день в качестве главного тренера «железнодорожников». Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.