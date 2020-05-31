Жемалетдинов — Сёмину: желаю вам здоровья, дальнейшей карьеры. Думаю, у вас всё получится

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Юрии Сёмине.



«В первый раз, когда я поговорил с Палычем, он мало слов сказал, но сказал так, что мотивировал меня очень сильно. Это были очень ценные слова. Я знал, что он мало говорит, но говорит прямо в точку и в яблочко. Мои ожидания оправдались. Я желаю вам, Юрий Павлович, самое главное, здоровья, дальнейшей карьеры – думаю, у вас всё получится. Спасибо, что поверили в меня. То, что я стал игроком основы, попал в сборную – это всё благодаря вам. Всего наилучшего», – приводит слова Жемалетдинова пресс-служба «Локомотива».

В нынешнем сезоне 23-летний Жемалетдинов провёл 16 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал две результативные передачи.