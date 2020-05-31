Александр Кержаков: прощай, весна-2020! Ты была очень странной
Бывший нападающий петербургского «Зенита", главный тренер юношеской сборной России Александр Кержаков опубликовал новую фотографию на своей странице в «Инстаграме».
Экс-футболист сфотографировался в одуванчиковом поле. «Прощай, весна-2020! Ты была очень странной», — подписал фото Кержаков.
Ранее Кержаков опубликовал фото с сыном с прогулки по лесу.
37-летний Кержаков является воспитанником «Зенита». Большую часть своей карьеры он провёл за петербургский клуб, за который выступал с 2001 по 2006 год, а также с 2010 по 2017 год. Кержаков является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). В 2010 году Александр был признан лучшим футболистом чемпионата России по версии РФС.
- 31 мая 2020
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