В «Урале» рассказали о состоянии здоровья Павла Погребняка

Пресс-служба «Урала» рассказала о состоянии здоровья нападающего команды Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом.
«Персонал, тренеры и футболисты «Урала» прошли очередное запланированное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Сегодня стали известны результаты – все они отрицательные.
Отметим, что это уже второе тестирование, которое проводят игроки. Напомним, что по результатам первого тестирования инфекция COVID-19 была выявлена у нападающего нашей команды Павла Погребняка. В настоящий момент Павел чувствует себя намного лучше и идёт на поправку", — сообщается в «Твиттере» клуба.
«Чемпионат» сообщал, что состояние нападающего «Урала» Павла Погребняка, ранее заразившегося коронавирусом, улучшилось. 36-летний футболист чувствует себя нормально и пошёл на поправку.
Напомним, 22 мая «Урал» объявил, что в ходе тестирования команды у Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Позже стало известно, что у форварда екатеринбургской команды развилась двусторонняя пневмония.
- 31 мая 2020
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