Ширл — о трофеях «Зенита» в 2008-м: было прикольно – как ни играй, всё равно выигрываешь

Бывший защитник «Зенита» Радек Ширл поделился воспоминаниями о победном для петербургского клуба матча за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» (2:1) в 2008 году.
«В том году у нас всё получалось. Да и если честно, мы сами не хотели нагружаться, а играли в то, во что привыкли. Было прикольно – как ни играй, всё равно выигрываешь.
Весной и в августе 2008-го всё сошлось воедино: состав сложился, травм не было, настроение было великолепным. Плюс очень вовремя пришёл Данни, который в Монако проводил дебютный матч за «Зенит» и очень хотел проявить себя с самой лучшей стороны. В общем, перед игрой с „Манчестер Юнайтед“ всё срослось очень удачно.
У Адвоката были очень простые установки, мол, у соперников опасны этот и этот, но давайте всё-таки играть в свой футбол и ни на кого не обращать внимания.
Нам очень повезло, что мы смогли забить свои голы, но после гола Видича стало реально сложно. Последняя десятиминутка была просто ужасной! Помню, в Монако был жуткий воздух – жара, душно, и положа руку на сердце признаюсь – на мой взгляд, продолжайся матч ещё минут десять, «Манчестер» бы отыгрался. Нет, серьёзно – в концовке они нас просто задавили, но в итоге для «Зенита» всё закончилось хорошо», – приводит слова Ширла Bobsoccer.
- 31 мая 2020
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