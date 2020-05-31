«Урал» объявил об уходе защитника Михаила Меркулова
Екатеринбургский «Урал» поблагодарил защитника Михаила Меркулова, который покинул клуб по истечении срока контракта.
«Сегодня заканчивается срок действия контракта с «Уралом» защитника Михаила Меркулова. Михаил пришёл в наш клуб в 2015 году, в 2016-м дебютировал в Российской Премьер-Лиге, а вскоре стал основным футболистом команды.
Благодарим Михаила за годы, проведённые в Екатеринбурге и за вклад в успехи нашей команды! Желаем успешно продолжить футбольную карьеру, демонстрировать уверенную и яркую игру и реализовать свою главную футбольную мечту!" — говорится в «твиттере» «Урала».
В нынешнем сезоне 26-летний Меркулов принял участие в 18 матчах чемпионата России, в которых отдал одну голевую передачу.
Президент «Урала» — о посте Меркулова: какое рабство? Дебил дебилом, недалёкий человек
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