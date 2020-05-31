Гладбахская «Боруссия» разгромила «Унион» в матче Бундеслиги

В матче 29-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Унион» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживал матч арбитр Франк Вилленборг, ему ассистировали судьи на линиях Арне Арнинк и Гюдо Клефе.
Счёт был открыт на 17-й минуте. Автором забитого мяча стал Флориан Нойхаус после передачи Патрика Херрманна. В концовке тайма преимущество хозяев увеличил Марку Тюрам с передачи Алассана Плеа. В начале второго тайма «Унион» сократил разрыв в счёте, отличился Себастьян Андерссон с паса Маркуса Ингвартсена. На 59-й минуте третий гол в ворота гостей забил Тюрам, оформивший дубль с передачи Плеа. Окончательный счёт на 81-й минуте установил Плеа, которому ассистировал Рами Бенсебаини.
«Боруссия», набрав 56 очков, поднялась на третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Унион» (31) — на 14-м месте.
- 31 мая 2020
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