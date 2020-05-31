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«Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины

«Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 24-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч арбитр Екатерина Монзуль. Ей ассистировали судьи на линиях Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Виталий Буяльский, которому ассистировал Георгий Цитаишвили. «Шахтёр» отыгрался через минут, отличился Марлос с передачи Жуниора Мораеса. В середине второго тайма Марлос с паса Мораеса вывел «Шахтёр» вперёд. Окончательный счёт на 74-й минуте установил Маркос Антонио.

«Шахтёр», набрав 62 очка, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Динамо» (46) — на 4-м месте.

Украина - Премьер-лига. Плей-офф чемпионов. 2-й тур
31 мая 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк
Окончен
3 : 1
Динамо К
Киев
0:1 Буяльский – 38'   1:1 Марлос – 39'   2:1 Марлос – 67'   3:1 Антониу – 74'
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