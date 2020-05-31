«Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины
В матче 24-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч арбитр Екатерина Монзуль. Ей ассистировали судьи на линиях Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.
Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Виталий Буяльский, которому ассистировал Георгий Цитаишвили. «Шахтёр» отыгрался через минут, отличился Марлос с передачи Жуниора Мораеса. В середине второго тайма Марлос с паса Мораеса вывел «Шахтёр» вперёд. Окончательный счёт на 74-й минуте установил Маркос Антонио.
«Шахтёр», набрав 62 очка, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Динамо» (46) — на 4-м месте.
- 31 мая 2020
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