«Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины

В матче 24-го тура чемпионата Украины донецкий «Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Киеве на стадионе «Олимпийский». Обслуживала матч арбитр Екатерина Монзуль. Ей ассистировали судьи на линиях Александра Ардашева и Марина Стрелецкая.

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором забитого мяча стал Виталий Буяльский, которому ассистировал Георгий Цитаишвили. «Шахтёр» отыгрался через минут, отличился Марлос с передачи Жуниора Мораеса. В середине второго тайма Марлос с паса Мораеса вывел «Шахтёр» вперёд. Окончательный счёт на 74-й минуте установил Маркос Антонио.

«Шахтёр», набрав 62 очка, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. «Динамо» (46) — на 4-м месте.