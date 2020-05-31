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Магкеев: перед матчем с «Зенитом» Сёмин удивлялся, что я из Владикавказа, а не из Питера

Магкеев: перед матчем с «Зенитом» Сёмин удивлялся, что я из Владикавказа, а не из Питера
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«Был случай – мы приехали играть с «Зенитом», первый матч после зимней паузы. Я наигрывался в основном составе и понимал, что предстоит матч с очень сильным соперником. Чтобы меня расслабить, Юрий Палыч начал спрашивать в аэропорту, придут ли мои родители на игру. Сильно удивился, когда я сказал, что я из Владикавказа, а не из Питера. Посмеялись.

После последнего матча с «Атлетико» пошли на командный ужин. Юрий Палыч давал мне наставления, что не надо ездить в отпуск на моря ни по каким Турциям, а лучше съездить в Кисловодск и хорошо подготовиться ко второй части сезона.

Я благодарен Юрию Палычу за шанс, за то, что дал проявить себя. Это тренер с большой буквы не только для ребят, кто начинал играть и прогрессировал с ним, но и, конечно, для болельщиков и всего клуба в целом. Хочу пожелать Юрию Палычу крепкого здоровья, а победы к нему и так придут», — сказал Магкеев в интервью пресс-службе «Локомотива».

Сегодня, 31 мая, специалист проводит последний день в качестве главного тренера «железнодорожников». Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок России.

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