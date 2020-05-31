Артём Дзюба сыграл со своими детьми в регби

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба поиграл в регби со своими сыновьями.



«Федерация регби — спасибо за подарки», — написал Дзюба на своей странице в «Инстаграме», прикрепив видео игры.

31-летний Дзюба является воспитанником московского «Спартака». В клуб из Санкт-Петербурга он перешёл летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 21 матче чемпионата России (19 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти), отдал девять результативных передач, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.

«Зенит», набрав в 22 турах 50 очков, занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.