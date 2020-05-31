«Удачи на новом пути!» Крыховяк прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«Я помню матч против «Ростова» на сборах. В первом тайме мы играли очень плохо – и я сказал Сёмину, что очень зол из-за нашей игры, что всё нужно менять, потому что это катастрофа. Во втором тайме мы выглядели получше. Сёмин мне сказал: «Ничего страшного». А потом мы вышли на матч в Ростове и обыграли их 3:1, одержав очень важную победу. Сёмин мне сказал, что мы специально играли на сборах плохо, поэтому и победили сегодня.

Хочу сказать спасибо Юрию Палычу за эти два года. Все знают, что он хороший тренер, который одержал столько побед с «Локомотивом». Но самое важное, что он хороший человек. Всегда с улыбкой на лице. Я желаю Юрию Палычу удачи на новом пути!" — сказал Крыховяк в интервью пресс-службе «Локомотива».

Сегодня, 31 мая, специалист проводит последний день в качестве главного тренера «железнодорожников». Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза Суперкубок России.