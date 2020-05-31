Калининградская «Балтика» рассталась с пятью футболистами, сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.

У трёх игроков завершились сроки арендных соглашений. Нападающий Виталий Жиронкин вернётся в ЦСКА, полузащитник Никита Глушков — в «Урал», а защитник Артём Мещанинов — в «Баник».

Кроме того, истекли контракты с клубом у голкипера Евгения Помазана и полузащитника Станислава Причиненко.



«Балтика», набрав в 27 турах 43 очка, финишировала на шестом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Напомним, что сезон в ФНЛ был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Путёвки в Российскую Премьер-Лигу получили подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор».