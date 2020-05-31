«Балтика» рассталась с пятью футболистами
Калининградская «Балтика» рассталась с пятью футболистами, сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.
У трёх игроков завершились сроки арендных соглашений. Нападающий Виталий Жиронкин вернётся в ЦСКА, полузащитник Никита Глушков — в «Урал», а защитник Артём Мещанинов — в «Баник».
Кроме того, истекли контракты с клубом у голкипера Евгения Помазана и полузащитника Станислава Причиненко.
«Балтика», набрав в 27 турах 43 очка, финишировала на шестом месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Напомним, что сезон в ФНЛ был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Путёвки в Российскую Премьер-Лигу получили подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор».
Спортдиректор «Балтики»: почему об низшие лиги вытерли ноги в очередной раз?
- 31 мая 2020
-
21:33
-
21:32
-
21:18
-
21:01
-
20:51
-
20:39
-
20:35
-
20:24
-
20:17
-
20:10
-
19:53
-
19:39
-
19:33
-
19:14
-
19:04
-
18:57
-
18:49
-
18:24
-
18:22
-
18:10
-
17:56
-
17:55
-
17:47
-
17:34
-
17:30
-
17:16
-
17:12
-
16:53
-
16:42
-
16:26
-
16:15
-
16:06
-
16:00
-
15:59
-
15:15
Партнерский контент