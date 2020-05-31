Дортмундская «Боруссия» разгромила «Падерборн». Санчо оформил хет-трик

В матче 29-го тура чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» разгромила «Падерборн» со счётом 6:1. Встреча состоялась в Падерборне на стадионе «Энерджитим-Арена». Обслуживал матч арбитр Даниэль Зиберт, ему ассистировали судьи на линиях Флориан Хефт и Марк Борш.

Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором забитого мяча стал Торган Азар. Через несколько минут преимущество дортмундцев увеличил Джейдон Санчо, которому ассистировал Юлиан Брандт. На 72-й минуте хозяева сократили разрыв в счёте, отличился Уве Хунемайер, который реализовал 11-метровый. Третий гол забил Санчо, который на 74-й минуте отличился с передачи Азара. На 84-й минуте отличился Ашраф Хакими с паса Марселя Шмельцера. Через пять минут ещё один гол забил Шмельцер. Окончательный счёт установил Санчо, оформив хет-трик.

«Боруссия», набрав 60 очков, занимает второе место в Бундеслиге. «Падерборн» (19) — на последнем, 18-м месте.