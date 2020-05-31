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Тренер БАТЭ Альшевский после победы назвал хавбека Нехайчика «корытом»

Тренер БАТЭ Альшевский после победы назвал хавбека Нехайчика «корытом»
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после домашней победы в матче 11-го тура чемпионата Беларуси с «Ислочью» (1:0) раскритиковал игру полузащитника Павла Нехайчика.

«Рады, что победили. В финале Кубка Беларуси отдали немало сил. Рады, как ребята провели неделю. После удаления у «Ислочи» должны были улучшить свое преимущество. К сожалению, мы просто доиграли матч. При этом действовали не лучшим образом.

БАТЭ не реализовал много моментов? Это не невезение. Просто Паша Нехайчик – корыто! Не забил свои моменты. Сейчас в раздевалке его все журят. Пускай сидит и слушает», — цитирует Альшевского «Прессбол».

В этом сезоне Нехайчик забил в чемпионате Беларуси четыре гола в 11 матчах, а также отдал две результативные передачи.

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