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«Рубин» доиграет сезон на «Ак Барс Арене»

«Рубин» доиграет сезон на «Ак Барс Арене»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что оставшиеся домашние матчи нынешнего сезона клуб проведёт на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» проведёт оставшиеся домашние матчи чемпионата России на «Ак Барс Арене». В этом сезоне на арене наш клуб сыграет пять матчей – против «Локомотива» и «Спартака», а также «Оренбурга», «Краснодара» и «Ростова», — говорится в официальном «твиттере» клуба.

«Ак Барс Арена» была построена в 2013 году. Вместимость стадиона — 45 379 человек.

«Рубин», набрав в 22 турах 23 очка, занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Возобновление сезона в чемпионате России запланировано на 21 июня.

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