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Ал. Миранчук: Сёмин — эмоциональный, любил вставить пистонов!

Ал. Миранчук: Сёмин — эмоциональный, любил вставить пистонов!
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук поделился мнением о бывшем главном тренере клуба Юрии Сёмина.

«Он эмоциональный, любил вставить пистонов! Самый запоминающийся момент? Когда мы с Юрием Павловичем пошли на матч Лиги чемпионов «Боруссия» — «Барселона». У меня тогда была травма, а у Юрия Палыча два билета. Он знал, что нам нравится «Барселона», поэтому пригласил меня. Мы прекрасно провели время, была хорошая игра. Помню, ели немецкие сосиски. Было весело и классно. А на следующий день обыграли «Байер».

Юрий Палыч всё время говорил про шипы. Он любил высокие железные, а я отдавал предпочтение обычным 13-шиповкам. Но в один момент сказал: «Юрий Палыч, давайте договоримся, что если я забиваю в 13-шиповках, то ничего не меняем. Я забил, и с тех пор Юрий Палыч стал менее требовательным к этому», — приводит слова Миранчука пресс-служба клуба.

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