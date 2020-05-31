«Валенсия» ответила на слова Гарая о сотрудниках, пытающихся его дискредитировать

«Валенсия» на своём официальном сайте опубликовала заявление по ситуации с защитником Эсекьелем Гараем. Аргентинец заявлял, что против него ведётся «клеветническая кампания».

«Учитывая заявление, сделанное Гараем в связи с кампанией против него, клуб заявляет: «Валенсия» никогда не хотела вступать в публичную полемику со своими футболистами. Наоборот, клуб всегда выказывал игрокам постоянную поддержку и любовь. Как сказал сам игрок, обсуждения продления его контракта началось в июле 2019 года, с тех пор он отклонил несколько предложений, которые улучшали его действующее соглашение», — сообщает пресс-служба «Валенсии».

Ранее Гарай опроверг информацию об отказе продлевать контракт с испанским клубом. «Против меня ведётся клеветническая кампания. Конечно, было бы легче, чтобы мои адвокаты выступили с заявлением, но я решил обратиться лично. Под „кампанией“ имею в виду людей, находящихся в клубе, которые пытаются дискредитировать меня как профессионала и человека», — сказал Гарай.



Гарай перешёл в «Валенсию» летом 2016 года из «Зенита». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 17 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.