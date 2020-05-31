Наумов: Сёмин не будет ждать, пока Николича уволят из «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.

«Думаю, что Сёмин найдёт себе новую команду. Он такой неугомонный человек. Ещё и найдёт способ вернуться в «Локомотив». Николич и так провалится. После Сёмина в «Локомотив» пришёл малоизвестный специалист, который ещё не тренировал серьёзные клубы. Я уверен, что Николич не выдержит давления. Если бы с Cёминым расстались по-человечески…



Сёмину нужно было объяснить, почему с ним не заключают новый контракт. Никаких спортивных причин для этого не было. С какого перепуга тогда надо менять тренера?! Руководители «Локомотива» будут вспоминать, как сказку, второе место в Премьер-лиге. Поверьте мне. Пройдёт год. «Локомотив» будет шестым или седьмым. Если не сможет удержать второе место – это уже будет провал. Сёмин бы его удержал. Это без сомнений.

Сёмин ждать не будет. Он постарается найти работу. Но вовсе не из-за денег или амбиций, а потому что не может жить без футбола. Буквально два года назад на сборе «Локомотива» в Марбелье я поражался, как Сёмин двигается по полю. Сколько у него энергии и сил! Я моложе Сёмина на шесть лет, но так бы не смог. Он даст фору любому молодому. У него неуёмная жажда работы, которая не прошла", — приводит слова Наумова «Спорт день за днём».