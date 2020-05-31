«Локомотив» опубликовал видео о карьере Сёмина в клубе
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала видеоролик, посвящённый бывшему главному тренеру команды Юрию Сёмину.
Видео можно посмотреть на канале «Локомотива» в YouTube.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
Контракт Сёмина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Руководство московского клуба приняло решение не продлевать соглашение. Новым главным тренером «железнодорожников» стал серб Марко Николич.
«Локомотив», набрав в 22 турах 41 очко, занимает второе место в РПЛ.
Геркус: «Локомотив» пытается сгладить уход Сёмина, но их слова кажутся неискренними
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