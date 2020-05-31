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Чемпионшип возобновится 20 июня

Чемпионшип возобновится 20 июня
Футбол / Англия 0

Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте опубликовала заявление по поводу возобновления Чемпионшипа.

«После того, как правительство объявило в субботу о возобновлении спортивных соревнований, EFL согласовала предварительную дату перезапуска Чемпионшипа — 20 июня», — сообщает пресс-служба организации.

Матчи будут проходить при пустых трибунах. Сезон Чемпионшипа завершится финалом плей-офф, который пройдёт 30 июля или в ближайшие даты. Пока ещё не решено, будет ли разрешено использовать пять замен в оставшихся матчах.

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден ранее заявил, что с понедельника, 1 июня, официально разрешается возобновить профессиональные спортивные соревнования в стране. Розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня.

Британские власти разрешили возобновить спортивные соревнования с 1 июня
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