Чемпионшип возобновится 20 июня

Английская футбольная лига (EFL) на официальном сайте опубликовала заявление по поводу возобновления Чемпионшипа.
«После того, как правительство объявило в субботу о возобновлении спортивных соревнований, EFL согласовала предварительную дату перезапуска Чемпионшипа — 20 июня», — сообщает пресс-служба организации.
Матчи будут проходить при пустых трибунах. Сезон Чемпионшипа завершится финалом плей-офф, который пройдёт 30 июля или в ближайшие даты. Пока ещё не решено, будет ли разрешено использовать пять замен в оставшихся матчах.
Министр культуры Великобритании Оливер Дауден ранее заявил, что с понедельника, 1 июня, официально разрешается возобновить профессиональные спортивные соревнования в стране. Розыгрыш английской Премьер-лиги возобновится 17 июня.
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